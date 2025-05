So positiv sieht Hilary Swank die Trotzphase ihrer Zwillinge

Hilary Swank (50) hat bei einer Gala in Beverly Hills einen seltenen Einblick in ihren Alltag als Mutter gegeben. Bei der 36. Annual Colleagues Spring Luncheon, wo sie mit dem Colleagues Champion of Children Award für ihre Arbeit mit Pflegekindern ausgezeichnet wurde, erzählte die Schauspielerin im People-Interview, wie sie mit den Trotzphasen ihrer Zwillinge umgeht. Tochter Aya und Sohn Ohm, die sie 2023 zusammen mit Ehemann Philip Schneider bekommen hat, feierten im April ihren zweiten Geburtstag. Damit beginnt offiziell die berühmte "Terrible Twos"-Phase, im Deutschen auch Trotzphase genannt. Statt die herausfordernde Zeit aber als Schrecken zu sehen, wählt Hilary bewusst einen positiven Ansatz und nennt die Phase lieber "Teachable Twos".

Die Oscar-Gewinnerin erklärte im Gespräch mit dem Newsportal: "Sie entdecken so viele neue Dinge und das muss überwältigend sein – alles ist neu." Hilary betont, wie wichtig es für sie ist, den Kindern in stressigen Momenten Stabilität zu geben: "Es ist wichtig, sich selbst zu regulieren, ruhig zu bleiben und ihnen einfach den Raum zu geben." In einem anderen Interview mit Women's Health im April berichtete die Schauspielerin außerdem, dass sie sich nach der Geburt ihrer Zwillinge nicht unter Druck gesetzt hat, wieder sofort wie früher auszusehen. "Wenn man frischgebackene Mutter ist, sprechen viele Leute vom Zurückspringen, aber ich nenne es Vorwärtsspringen, weil ich meinen alten Körper nicht mehr haben will. Ich liebe es, dass dies der Körper war, der diese beiden unglaublichen Menschen beherbergt und großgezogen hat."

Schon in der Vergangenheit sprach Hilary immer wieder davon, wie sehr ihr ihre Eltern, insbesondere ihre Mutter, als Vorbild dienten und sie in ihrem Leben geprägt haben. Anscheinend möchte sie das nun bei ihren Kindern fortsetzen. Hilary ist seit 2018 mit Philip verheiratet, mit dem sie sich fünf Jahre nach ihrer Hochzeit den Kinderwunsch erfüllte. Kürzlich sprach sie auch offen darüber, wie es war, mit fast 50 Jahren Mama zu werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / hilaryswank Hilary Swanks Zwillinge

Anzeige Anzeige

Getty Images Philip Schneider and Hilary Swank bei der Premiere von "Ordinary Angels" in Ne York

Anzeige Anzeige

Anzeige