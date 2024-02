Hilary Swank erinnert sich an wertvolle Zeit mit Vater (†)

Sie bereut es nicht. Hilary Swank (49) ist seit mehr als 20 Jahren im Schauspielgeschäft. Die Darstellerin überzeugte bereits in Filmen wie "P.S. Ich Liebe Dich" an der Seite von Gerard Butler (54) oder zuletzt im Mysterythriller "Fatale". Zwischenzeitlich legte die Darstellerin jedoch eine dreijährige Drehpause ein – in dieser Zeit kümmerte sie sich um ihren schwer kranken Vater Stephen – er ist im Herbst 2021 verstorben. Diese Zeit mit ihrem Paps war für Hilary besonders wertvoll!

Als die Produzentin in der Today Show von ihrem neuen Projekt "Ordinary Angels", Stephens Lieblingsfilm, erzählte, erinnert sie sich an die gemeinsamen Jahre mit ihm: "Es war eine der wichtigsten Zeiten meines Lebens, denke ich." Sie fühle sich gesegnet dafür, dass sie von 2014 bis 2017 eine Arbeitspause nehmen konnte, um ihrem Papa bei der Erholung von der Lungentransplantation zu helfen. "Wir hatten auch eine Menge Spaß. Es gab viele Prüfungen und Schwierigkeiten, aber es war außergewöhnlich und nichts, was ich jemals bereuen würde", verrät Hilary.

Zu dem Todestag des verstorbenen 73-Jährigen teilt der "Million Dollar Baby"-Star alljährlich ein paar rührende Worte im Netz. "Es ist jetzt zwei Jahre her, dass du von uns gegangen bist. Du hast allen, die das Glück hatten, dich zu kennen, so viel Freude bereitet. Dein Andenken ist immer noch lebendig", schrieb Hilary vor wenigen Monaten und fügte hinzu: "Ich werde dich immer lieben."

