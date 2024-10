Multitalent: Hollywoodstar Hilary Swank feiert Laufstegdebüt

Hilary Swank (50) zeigt allen, dass sie noch viel mehr kann, als vor einer Filmkamera zu strahlen. Anlässlich der Paris Fashion Week befindet sich die Schauspielerin derzeit in der französischen Hauptstadt, wo sie sich für die Marke Miu Miu auf den Laufsteg wagt und ihr Talent als Model unter Beweis stellt. Ihr Debüt gibt sie in einem braunen Trenchcoat, der mit mehreren Gürteln ihre Taille betont und auffälligen pinken Slippern.

Die Oscar-Preisträgerin ist jedoch nicht das einzige bekannte Gesicht, das sich bei der Fashionshow des italienischen Labels zeigt. Auch die britischen Models Alexa Chung (40) und Cara Delevingne (32) sind vor Ort, ebenso wie der Schauspieler Willem Dafoe (69). Der "Spider-Man"-Star begibt sich in einem dunkelblauen Mantel auf den Catwalk, unter dem er ein weißes Hemd, einen schwarzen Pullover sowie eine graue Hose trägt. Währenddessen befinden sich weitere berühmte Persönlichkeiten in den Zuschauerreihen, wie unter anderem Sängerin Camila Cabello (27) und "Mad Men"-Bekanntheit Kiernan Shipka (24).

Mit ihrem Auftritt auf der Pariser Modewoche nimmt sich Hilary wohl eine kleine Auszeit von ihrem Alltag als Zwillingsmama. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Philipp Schneider (29) feierte sie im April 2023 die Geburt ihrer Zwillinge Aya und Ohm. Seitdem hat die "P.S. Ich Liebe Dich"-Darstellerin wohl alle Hände voll zu tun – was sie jedoch in vollen Zügen genießt, wie sie in der Show "Today with Hoda & Jenna" erklärte. Mama zu sein, sei für sie "ein absoluter Segen", daher könne sie nicht verstehen, wie sich Eltern beschweren können. "[Es gibt] viel Gejammer. Oh mein Gott, dein Leben wird dir irgendwie weggenommen. Es wird gestohlen, bis sie wieder zur Schule gehen. Ich sage: 'Gut. Mach was draus!'", betonte sie.

Getty Images Willem Dafoe bei der Miu-Miu-Modenschau, Oktober 2024

Getty Images Hilary Swank während der Paris Fashion Week, Oktober 2024

