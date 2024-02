Zwillingsmama Hilary Swank schwärmt von ihrer Mutterschaft!

Hilary Swank (49) und Philip Schneider traten 2018 vor den Traualtar. Vergangenes Jahr durften sie sich über den ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen: Im April erblickten ihre zweieiigen Zwillinge das Licht der Welt. Erst kürzlich verriet die Schauspielerin dann endlich auch die Namen ihrer Kids: Die beiden heißen Aya und Ohm. Nun spricht Hilary über die Mutterschaft und gerät ins Schwärmen!

"Es macht viel mehr Spaß, es ist viel aufregender, als ich es mir jemals vorgestellt habe. Ich dachte immer, es würde außergewöhnlich sein, aber es ist viel mehr", verrät sie gegenüber Page Six. Dass sie eine ältere Mama ist, empfindet Hilary nicht als Nachteil: "Ich glaube, man ist immer erschöpft, egal wie alt man ist. Man kann in seinen 20ern sein und immer noch erschöpft sein, wenn man eine neue Mutter ist."

Die frischgebackene Mama erklärte kürzlich auch die Bedeutung der außergewöhnlichen Namen ihrer Kinder: Während Töchterchen Aya nach einem syrischen Flüchtlingskind benannt ist, hat der Name ihres Sohnes ebenfalls einen besonderen Hintergrund. "Ohm gilt als der erste universelle Klang und vereint alle Menschen. Wir dachten: 'Oh, das klingt sehr passend'", erklärte Hilary in der Show "Today".

Getty Images Schauspielerin Hilary Swank und ihr Mann Philip Schneider

Getty Images Hilary Swank im Dezember 2021

Instagram / hilaryswank Hilary Swanks Zwillinge

