Hilary Swank strahlt nach Zwillingsgeburt auf dem Red Carpet

Hilary Swank (49) weiß, wie man einen Wow-Auftritt hinlegt! Als erfolgreiche Schauspielerin steht sie seit mehr als 20 Jahren im Rampenlicht. Privat dürfte sich die "P.S. Ich liebe Dich"-Darstellerin im vergangenen Jahr über ihre Zwillinge Aya und Ohm freuen. Von den Babypfunden ist bei der US-Amerikanerin mittlerweile jedoch nichts mehr zu sehen. Hilary zeigte ihren schlanken Körper bei einem Event!

Am Montag besuchte sie die Premiere ihres neuen Films "Ordinary Angels" in New York City. Hilary strahlte in einem roten, schulterfreien Korsagenkleid von Vivienne Westwood (✝81). Dazu kombinierte sie dezenten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Oscar-Preisträgerin zeigte sich gut gelaunt – lächelnd posierte sie für die Fotografen auf dem roten Teppich und gab mehrere Interviews.

Vor wenigen Tagen hatte Hilary die Bedeutung der Namen ihrer Kinder verraten. In der Show "Today" hatte sie erklärt, dass der Name Aya von einem syrischen Flüchtlingskind inspiriert wurde. Auch zum Namen für ihren Sohn gibt es eine Geschichte. "Ohm gilt als der erste universelle Klang und vereint alle Menschen. Wir dachten: 'Oh, das klingt sehr passend'", hatte die 49-Jährige ausgeplaudert.

