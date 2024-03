So sehr genießt Hilary Swank ihr Leben als Zwillingsmama!

Vor wenigen Monaten wurde Hilary Swank zum ersten Mal Mama – und das Leben mit ihren Zwillingen genießt sie in vollen Zügen, wie die Schauspielerin jetzt in der Show "Today with Hoda & Jenna" deutlich macht. So betont Hilary, dass sie es nicht verstehen könnte, wenn sich Eltern über ihren Alltag mit Kindern beschweren: "[Es gibt] viel Gejammer. Oh mein Gott, dein Leben wird dir irgendwie weggenommen. Es wird gestohlen, bis sie wieder zur Schule gehen. Ich sage: 'Gut. Mach was draus!'" Für Hilary sei es "ein absoluter Segen", Mama zu sein.

Dennoch räumt die Filmproduzentin ein, dass es ihr erst durch ihr recht spätes Mamasein möglich ist, ihren derzeitigen Alltag zu genießen – immerhin wurde Hilary erst mit 48 Jahren Mama: "Weil wir sie nicht jünger bekommen haben, also weiß ich nicht, wie es damals gewesen wäre, aber ich denke, dass es für mich jetzt auf jeden Fall einen Vorteil hat, dass ich mich auf eine Art und Weise auf sie konzentrieren kann, wie ich es zu einem damaligen Zeitpunkt nicht gekonnt hätte." Hilary könne sich nun "voll und ganz" Aya und Ohm widmen, wobei sie und auch ihre berufliche Karriere nicht zu kurz kommen.

Ihre Zwillinge sind für Hilary und ihren Mann Philip Schneider das größte Glück – das Ehepaar blüht in seiner neuen Rolle total auf. Doch durch ihre Kids sollen sich vor allem die Prioritäten der Beauty verschoben haben. "Es hat Hilarys Sichtweise auf alles verändert […]. Früher war sie so sehr auf ihre Karriere konzentriert, jetzt dreht sich alles um ihre Familie", verriet ein Insider bereits gegenüber Us Weekly.

Instagram / hilaryswank Schauspielerin Hilary Swank mit ihren neu-geborenen Babys

Getty Images Hilary Swank und Philip Schneider, Januar 2023

