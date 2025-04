Hilary Swank (50) spricht offen über ihre späte Mutterschaft

Hilary Swank (50) hat in einem Interview mit Women's Health offen über ihre Erfahrungen als ältere Mutter gesprochen. Die Schauspielerin, die 2023 gemeinsam mit ihrem Ehemann Philip Schneider die Zwillinge Aya und Ohm zur Welt brachte, betonte, dass sie sich mit 50 als Mutter ganz anders fühle, als es zehn Jahre zuvor der Fall gewesen wäre. "Ich bin viel geduldiger und kann mich voll und ganz auf das Elternsein konzentrieren", erklärte Hilary. Ihre Schauspielkarriere bezeichnete sie als "etabliert", was es ihr möglich mache, die Mutterschaft in vollen Zügen zu genießen. Zudem verriet sie, dass sie bereits mit 37 Jahren ihre Eizellen habe einfrieren lassen – um sich beim Thema Familienplanung keinen Druck machen zu müssen.

Hilary erzählte weiter, dass dieser Schritt ihr die Freiheit gegeben habe, den für sie richtigen Zeitpunkt zum Kinderkriegen zu finden. Auch wenn sie nicht gezielt bis zu ihrem 47. Lebensjahr mit einer Schwangerschaft gewartet habe, sei der Zeitpunkt rückblickend perfekt gewesen. "Es war eine magische Zeit in meinem Leben, in der einfach alles zusammenkam", so die zweifache Mutter. Besonders begeistert zeigte sie sich von der Entwicklung ihrer Kinder – und berichtete augenzwinkernd, dass das tägliche Heben ihrer etwa elf Kilogramm schweren Zwillinge mittlerweile ihr neues Workout sei. Bewegung und Zeit für persönliche Projekte finde sie trotzdem noch – vor allem während der kurzen Schlafpausen der Kleinen.

Bereits in früheren Interviews hatte die zweifache Oscar-Preisträgerin ihre Begeisterung über die späte Mutterschaft zum Ausdruck gebracht. Rückblickend sagte sie, dass ihr Fokus in früheren Jahren vor allem auf der Karriere lag – obwohl der Wunsch nach Kindern immer da war. Heute sieht sie jeden Tag mit ihren Zwillingen als "göttlich und ein Segen". Gemeinsam mit Ehemann Philip führt sie ein ruhiges Leben abseits des Rampenlichts – zwischen Washington und Colorado. Dennoch fühlt sich Hilary sowohl durch ihre neue Rolle als Mutter als auch durch die nach wie vor bestehenden Möglichkeiten in ihrer Schauspielkarriere rundum erfüllt.

Instagram / hilaryswank Hilary Swanks Zwillinge

Instagram / hilaryswank Schauspielerin Hilary Swank mit ihren Babys

