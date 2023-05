Ken-Optik: Eva Mendes trägt Shirt mit Ryan Goslings Gesicht

Sie ist offenbar ein großer Fan! Ryan Gosling (42) schlüpfte für seinen aktuellen Film Barbie in die Rolle des Ken. Für die Real-Verfilmung der Geschichte der Spielzeugpuppe gönnte sich der Schauspieler ein komplettes Make-over und färbte sich die Haare blond. Die weißblonde Haarpracht scheint besonders seiner Frau Eva Mendes (49) ziemlich gut zu gefallen, denn: Eva posiert in einem Shirt mit Ryans Gesicht!

Auf Instagram teilte das Model jetzt Fotos, auf denen sie verträumt in die Luft schaut. Ihr T-Shirt zeigt deutlich das Gesicht und den Oberkörper ihres Gatten. "Ich habe diese wirklich große Kenergie", schreibt sie zu dem Beitrag. Ihre Fans finden das Oberteil offenbar großartig. "Bei allem Respekt, aber ich brauche das Top!", oder "Du kannst nicht einfach ein glorreiches Shirt posten und dann nicht sagen, wo man es kaufen kann", schreiben zwei begeisterte Fans unter das Foto.

Vor wenigen Wochen teilte die Beauty schon einmal ein Foto von Ryan in seiner Rolle als Ken. Voller Stolz kommentierte sie den Schnappschuss: "So verdammt witzig. So verdammt gut. Ich bin so verdammt begeistert, dass ihr das sehen könnt." Das Bild zeigt ihren Mann in aufgeknöpfter Jeansjacke und mit strahlend blonder Frisur.

Anzeige

Instagram / evamendes Eva Mendes, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / evamendes Eva Mendes, Mai 2023

Anzeige

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Ryan Gosling als Ken in "Barbie"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de