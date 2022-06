Eva Mendes (48) freut sich über Ryan Goslings (41) neuen Look! Im kommenden Jahr wird der Kanadier an der Seite von Margot Robbie (31) in dem neuen Live-Action-Film Barbie zu sehen sein. Für die Real-Verfilmung der Geschichten um die Spielzeugpuppe schlüpft der "La La Land"-Darsteller in die Rolle der beliebten Figur von Barbies Freund Ken. Seine Freundin Eva ist von dem ungewohnten Anblick jetzt schon schwer angetan!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die "Ghost Rider"-Darstellerin ein Foto von Ryan in der Rolle der populären Figur. Das Bild des Hollywoodstars mit einer Jeansweste und weißblonden Haaren kommentierte Eva voller Stolz: "So verdammt witzig. So verdammt gut. Ich bin so verdammt begeistert, dass ihr das sehen könnt." Dazu ergänzte die 48-Jährige ihren Netzbeitrag mit dem Hashtag #thatsmyken – was zu Deutsch bedeutet: "Das ist mein Ken."

Auch auf Twitter äußerten sich viele Fans ganz angetan zu dem neuen Bild des Schauspielers. "Ryan als Ken ist das Beste, was jemals hätte passieren können", freute sich ein User über den neuen Look, während ein weiterer wohl am liebsten schon Karten für den für 2023 angekündigten Film kaufen wollte. "Ein Ticket in der ersten Reihe für den neuen Barbie-Film bitte", schrieb der Nutzer. Aber nicht alle Fans freuten sich über seine neue Rolle. Einer wünschte sich sogar, dass er das Foto ungesehen machen könnte.

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Ryan Golsing als Ken in "Barbie"

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling beim Toronto International Film Festival 2012

