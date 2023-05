Planen Britney Spears' Söhne etwa einen Umzug nach Hawaii?

Wollen sie ihr den Rücken kehren? Das Verhältnis zwischen Britney Spears (41) und ihren Kindern ist sehr zerrüttet. Vor allem seit dem Ende von Brits Vormundschaft unter Jamie Spears (70) soll die Mutter-Sohn-Beziehung zu beiden Söhnen sehr leiden. Unter anderem deshalb, weil sich die Sängerin anscheinend zu Unrecht regelmäßig schlecht über ihre Familie äußert. Seit Langem soll komplette Funkstille zwischen der Pop-Ikone und ihrem Nachwuchs herrschen. Angeblich planen Jayden James (16) und Sean Preston Federline (17) nun sogar einen Umzug nach Hawaii!

Wie TMZ berichtet, planen die zwei Teenager dieses Vorhaben gemeinsam mit deren Vater Kevin Federline (45). Eine geheime Quelle meint, die Jungs wollen Los Angeles angeblich entfliehen – gerade auch wegen der kritischen Situation mit ihrer Mutter. Für ihre Umzugspläne brauchen Jayden und Sean aber wohl die Zustimmung von Britney. Der Insider erklärt, Kevins Anwalt habe bereits Brits Rechtsverfechter kontaktiert und nach dem Einverständnis der "Piece of Me"-Interpretin gefragt.

Ob Britney ihre Söhne ziehen lassen wird? In der Doku "TMZ Investigates: Britney Spears – The Price of Freedom" heißt es, dass die Sängerin ihre Kids tatsächlich seit Anfang 2022 nicht mehr gesehen haben soll. "Ab Ende des Sommers wurde die Anspannung sogar so stark, dass die Jungs nicht einmal mehr auf Brits Textnachrichten antworteten", wird in dem Streifen zudem erzählt.

Getty Images Britney Spears und ihre Söhne im Jahr 2013

Getty Images Britney Spears und ihr Sohn Sean Preston im Jahr 2013

Getty Images Britney Spears und ihr Sohn Sean Preston auf der Filmpremiere von "Die Schlümpfe 2"

