Werden Ana und Tim Johnson Babyname und Geschlecht verraten?

Ana (29) und Tim Johnson freuen sich riesig auf ihren Nachwuchs! Seit Teenager-Tagen sind die YouTuber ein Liebespaar. Zu ihrem perfekten Glück fehlte bisher ein Baby, das die beiden sich so sehr wünschten. Doch die Web-Bekanntheit erfuhr, dass sie auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen könne. Das Paar ließ sich in einer Kinderwunschklinik helfen, woraufhin Ana schwanger wurde. Doch was werden Ana und Tim bezüglich ihres Babys noch alles ausplaudern? Das verrieten sie gegenüber Promiflash!

Promiflash traf Ana und Tim beim Launch des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln. Die beiden fiebern ihrem Nachwuchs total entgegen, weshalb Themen wie Name und Geschlecht bisher in den Hintergrund gerückt seien. "Uns geht es nicht darum, dass wir daraus ein Geheimnis machen", meinte Tim. Sie wollen sich jedoch Zeit damit lassen, über mögliche Namen und das Geschlecht zu sprechen.

"Man muss die Situation abwarten und dann kann man Bescheid geben", erklärte der Fotograf. Dennoch bereitet sich das Paar im Hintergrund akribisch auf den neuen Erdenbürger vor – auch wenn noch Vorsicht geboten ist. "Wir haben eine Namensliste über die letzten Jahre angelegt. Wir wollen noch ein bisschen vorsichtig sein, wir sind noch nicht ganz aus der kritischen Zeit raus", erklärte Ana.

ActionPress Tim und Ana Johnson im Jahr 2022

Instagram / anajohnson Ana Johnson und Tim Johnson halten einen Schwangerschaftstest

Instagram / anajohnson Ana Johnson

