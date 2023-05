Ein Stalker wurde bei Harry und Meghans Haus festgenommen!

Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) haben es nicht leicht! 2018 hatte die ehemalige Schauspielerin in das britische Königshaus eingeheiratet. Bereits in ihrer Dokumentation "Harry & Meghan" haben sie und ihr Ehemann über die Schattenseiten gesprochen, die es mit sich bringt, an der Seite eines Royals zu stehen – insbesondere im Zusammenhang mit Paparazzi. Nun wurde ein Stalker bei Harry und Meghans Anwesen festgenommen!

Wie TMZ berichtet, soll laut eines Repräsentanten der Polizei gegen zwei Uhr morgens ein Notruf der Security des royalen Paares eingegangen sein. In der unmittelbaren Nähe des Anwesens habe sich nämlich ein Mann herumgetrieben. Dabei handele es sich um den 29-jährigen Kevin Garcia Valdovinos, der von dem Security-Team unter Bürgerfestnahme am Eingang des Grundstückes festgehalten worden war, bevor er von der Polizei mitgenommen und später gegen Kaution freigelassen wurde. Wie das Nachrichtenportal zudem preisgibt, ist die Art und Weise wie die Verhaftung stattfand ein Hinweis darauf, dass es sich vermutlich um einen Wiederholungstäter handele oder er anderweitig auffällig geworden sei – schließlich habe er das Grundstück selbst nie betreten.

Bereits kurz nach der Bekanntmachung ihrer Beziehung mit Harry sei Meghan aggressiv von Paparazzi belästigt worden. "Als Meg vom Set nach Hause fuhr, bemerkte sie fünf Autos, die ihr folgten. Dann begannen sie, sie zu jagen", hatte sich der zweifache Vater in seinen Memoiren "Reserve" erinnert. Die Fotografen seien ihr zudem gefährlich nahe gekommen und hätten ihr den Weg abgeschnitten. Das habe den Herzog auf erschreckende Weise an den tragischen Tod seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) erinnert.

Getty Images Prinz Harry bei Charles' Krönung im Mai 2023

Getty Images Herzogin Meghan bei den Invictus Games im April 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

