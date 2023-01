Herzogin Meghan wurde von Fake-Fan im Supermarkt belästigt

Seit ihrer Heirat in das britische Königshaus 2018 hat es Herzogin Meghan (41) nicht immer leicht gehabt. Bereits in ihrer Dokumentation "Harry & Meghan" hat sie mit ihrem Ehemann Prinz Harry (38) über die Schattenseiten gesprochen, die es mit sich bringt, an der Seite eines Prinzen zu stehen. Doch auch in seinen Memoiren packt der Royal die ein oder andere schockierende Geschichte aus. Im Supermarkt wurde Meghan von einem Fake-Fan belästigt!

"Sie hatte sich genau meinem Rat gemäß angezogen und war in glücklicher Anonymität durch die Supermarktgänge gelaufen", beginnt der Rotschopf in seinem Buch "Reserve" die Geschichte. Seine Frau sei jedoch von einem Mann erkannt worden, der behauptet habe, dass seine Frau ein Fan von der Serie Suits sei. Er habe die ehemalige Schauspielerin daraufhin um ein Foto gebeten, was sie abgelehnt habe. Schnell habe sich der angebliche Fan jedoch in seiner Geschichte verstrickt und plötzlich sollte das Bild für seine Mutter sein. "Selbst wenn ich kein Foto mit Ihnen machen kann, hält mich das nicht davon ab, Fotos von ihnen zu machen", soll der Fake-Fan daraufhin geantwortet haben. Anschließend habe der Mann Aufnahmen der Herzogin ohne ihr Einverständnis gemacht und sie bis an die Kasse verfolgt.

Dass Meghan von Paparazzi belästigt wird, habe bereits direkt nach der Bekanntmachung ihrer Beziehung mit Harry begonnen. "Als Meg vom Set nach Hause fuhr, bemerkte sie fünf Autos, die ihr folgten. Dann begannen sie, sie zu jagen", erinnert sich der zweifache Vater zudem. Die Fotografen seien ihr zudem gefährlich nahe gekommen und hätten ihr den Weg abgeschnitten. Das habe den Herzog auf erschreckende Weise an den tragischen Tod seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) erinnert.

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019

Getty Images Prinz Harry im April 2019

Getty Images Herzogin Meghan im Auto

