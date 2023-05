Erste Auslandsreise: König Charles macht Wanderurlaub allein

Für König Charles (74) geht es hoch hinaus. Vor fast zwei Wochen wurde der britische Monarch bei einer pompösen Zeremonie gekrönt. Seitdem scheint der Alltag im Palast wieder eingekehrt zu sein und die Royals nahmen bereits ihre ersten Termine wahr. Unter anderem ging es für Charles in das Whittle Laboratory der Cambridge Universität. Nun steht die erste Auslandsreise an – es geht in die Berge.

Allerdings handelt es sich bei Charles' erstem Ausflug auf das Festland nicht um eine geschäftliche Reise. Viel eher fliegt er in den Wanderurlaub – und das allein. Es zieht den König in die Berge Transsylvaniens. Dort besitzt er wohl gleich mehrere Berghütten und besucht diese fast jedes Jahr zum Wandern. Da es in den Hütten aber keinen Fernseher und auch keine Radios geben soll, beschäftigt er sich dort angeblich mit Büchern und dem Malen. Ganz ohne Geschäft geht es dann aber doch nicht: Laut The Sun trifft Charles sich zumindest mit dem rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis.

Aber warum reizt Charles ausgerechnet Transsylvanien? Er soll nicht nur begeistert von der Landschaft sein, sondern auch eine familiäre Bindung zu Rumänien haben. Angeblich ist er ein Nachfahre des berühmten Fürsten Vlad III., der die Vorlage für Bram Stokers berühmten Vampirroman "Dracula" war. Außerdem wurde seine Ur-Ur-Ur-Großmutter Klaudia Rhedey in der Region geboren.

