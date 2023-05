Freude bei den Kardashians: Ihre Realityshow wird verlängert

Über diese Nachricht werden sich Kris Jenner (67), Kim Kardashian (42) und Co. sicher freuen! Seit 2007 ist die wohl bekannteste Familie der USA nicht mehr von den Fernsehbildschirmen wegzudenken. Mit Keeping up with the Kardashians machten sich Kris Jenner und ihre Töchter einen Namen. Nach 20 Staffeln fand diese allerdings ein Ende. Seit 2022 beglücken sie ihre Fans jedoch mit ihrer neuen Show The Kardashians. Wie jetzt bekannt wurde, soll diese eine Verlängerung bekommen!

Wie Disney vor wenigen Tagen auf einem Event bekannt gab, soll "The Kardashians" um 20 weitere Episoden verlängert werden. Bereits zum Start der Reality-TV-Show wurde ein Vertrag über 40 Folgen, was vier Staffeln entspricht, abgeschlossen. Durch die Verlängerung ist davon auszugehen, dass es nun mindestens sechs Staffeln geben wird, in denen Kris und ihre Familie ihren Fans Einblicke in ihren Alltag gewähren.

Aktuell wurden zwei Staffeln ausgestrahlt – die dritte steht bereits in den Startlöchern. Ab kommender Woche dürfen sich die Fans der berühmten Familie auf einiges gefasst machen. "Ihr Zusammenhalt wird auf die Probe gestellt, und es kommt zu Spannungen, aber als Familie werden sie zusammen durch den Sturm stehen", heißt es in der Staffelbeschreibung.

