Jasmin Tawils Vater will eine rechtliche Betreuung erwirken!

Jasmin Tawils (40) Vater Michael Weber geht einen schweren Schritt. Seit Wochen scheint sich die Schauspielerin in einem psychischen Ausnahmezustand zu befinden: Sie war in Costa Rica mehrfach festgenommen und in eine Psychiatrie eingewiesen worden. Zudem wurde ihr das Sorgerecht für ihren Sohn entzogen. Inzwischen ist der Ex-GZSZ-Star wieder in Deutschland, allerdings ohne festen Wohnsitz. Jasmins Vater will ihr jetzt eine rechtliche Betreuung zur Seite stellen.

In Berlin hat Michael beim Amtsgericht angeregt, dass seine Tochter ab sofort von einer rechtlichen Betreuung unterstützt wird, wie er RTL berichtet. Diese bekommen erwachsene Personen dann, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, für sich selbst zu entscheiden. "Da das einer Entmündigung gleichkommt, habe ich lange überlegt, ob ich das machen soll", erklärt Michael – er erkenne die 40-Jährige aber einfach nicht mehr wieder. "Deswegen sah ich mich dazu gezwungen", betont er.

Doch nicht nur um die Belange seiner Tochter kümmert sich Michael. Er hat auch das Sorgerecht für seinen Enkel Ocean beantragt. Aktuell lebt der Dreijährige in einem Kinderheim in Costa Rica, soll aber bald ausgeflogen werden. "Mittlerweile war ich auch bei der zuständigen Richterin des Vormundschaftsgerichts in Berlin und mir wurde in Aussicht gestellt, dass ich das Sorgerecht bekomme", erzählt Michael zuversichtlich.

RTL / Matea Smolcic Jasmin Tawil bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

Twitter / YasminMadelein3 Jasmin Tawil, ehemalige GZSZ-Darstellerin

