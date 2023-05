Endlich: Jasmin Tawils Sohn kommt wohl bald nach Deutschland

Kann Jasmin Tawil (40) jetzt endlich zur Ruhe kommen? Seit Wochen schreibt sie Negativschlagzeilen: Erst soll die Schauspielerin in Costa Rica verhaftet worden sein, dann landete sie in der Psychiatrie und meldete sich mit wirren Geschichten im Netz. Ihr kleiner Sohn Ocean war in Costa Rica in ein Kinderheim gebracht worden und blieb auch dort, als seine Mama zurück nach Deutschland kehrte. Doch nun gibt es gute Nachrichten für den Ex-GZSZ-Star: Jasmins Sohn soll wohl bald nach Deutschland gebracht werden!

Wie RTL berichtete, soll Ocean noch in dieser Woche begleitet von Polizisten nach Deutschland geflogen werden. "Es ist richtig, dass mein Enkel schon sehr bald wieder in Deutschland sein wird", bestätigt Jasmins Vater Michael Weber. Allerdings kommt der Dreijährige hier offenbar nicht wieder in die Obhut seiner Mutter, sondern soll in eine Pflegeeinrichtung gebracht werden! Grund dafür ist unter anderem, dass Jasmin nicht in Deutschland gemeldet ist und keinen festen Wohnsitz hat.

Doch so leicht will Oceans Opa nicht aufgeben – er bemüht sich selbst um das Sorgerecht für den Kleinen und hat bereits einen vielversprechenden Antrag auf Vormundschaft gestellt. "Mittlerweile war ich auch bei der zuständigen Richterin des Vormundschaftsgerichts in Berlin und mir wurde in Aussicht gestellt, dass ich das Sorgerecht bekomme", zeigt er sich zuversichtlich. Jasmin selbst äußerte sich noch nicht zu den freudigen Nachrichten.

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

Twitter / YasminMadelein3 Jasmin Tawil, ehemalige GZSZ-Darstellerin

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

