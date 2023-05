Kommt ihr Sohn nach Deutschland? Jasmin Tawil redet Klartext

Jasmin Tawil (40) klärt auf! Seit einigen Wochen häufen sich die Negativschlagzeilen um die Schauspielerin. Erst war sie wohl in Costa Rica verhaftet, dann in die Psychiatrie eingewiesen worden und hatte wirre Geschichten auf Social Media geteilt. Mitten in diesem Drama wurde ihr Sohn Ocean in ein Kinderheim gebracht, doch soll laut ihres Vaters bald ebenfalls nach Deutschland kommen. Doch stimmt das wirklich? Jasmin klärt auf!

"Ocean kommt jetzt nicht nach Deutschland. Ocean geht zu seinem Papa", erklärt sie genervt in ihrer Instagram-Story. Es werde gerade alles geklärt. "Jetzt wurden schon wieder irgendwelche Fehlinformationen von meinem Vater aufgenommen, von meinem kranken Vater", meint Jasmin weiter. Sie wolle einfach nur in Ruhe gelassen werden und glücklich sein. Außerdem habe sie keinen Kontakt zu ihrem Vater.

Wie RTL berichtete, erklärte Jasmins Vater Michael Weber: "Es ist richtig, dass mein Enkel schon sehr bald wieder in Deutschland sein wird." Es hieß, dass der Dreijährige in eine Pflegeeinrichtung gebracht werden sollte. Doch Oceans Opa wollte nicht aufgeben und sich selbst um das Sorgerecht bemühen: "Mittlerweile war ich auch bei der zuständigen Richterin des Vormundschaftsgerichts in Berlin und mir wurde in Aussicht gestellt, dass ich das Sorgerecht bekomme."

Twitter / YasminMadelein3 Jasmin Tawil, ehemalige GZSZ-Darstellerin

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil, ehemalige GZSZ-Darstellerin

