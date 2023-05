Nach Drogenjahren: Edward Furlong ist kaum wiederzuerkennen!

Ist er das wirklich? Edward Furlong (45) hatte sich an der Seite von Arnold Schwarzenegger (75) im zweiten Teil der "Terminator"-Reihe einen Namen gemacht. Der Schauspieler konsumierte mit der Zeit mehr und mehr Drogen und private Krisenjahre folgten. Seine Drogenvergangenheit lässt der Filmdarsteller jedoch allem Anschein nach komplett hinter sich. Jetzt tauchten Bilder auf: Edward ist darauf fast nicht mehr wiederzuerkennen!

Es handelt sich hierbei um Paparazzi-Schnappschüsse, die den heute 45-Jährigen in weiblicher Begleitung zeigen. Bei der Dame handelt es sich laut Bild um ein Date des Schauspielers. Edward trägt auf den Fotos ein unauffälliges Outfit, doch ein Detail sticht sofort ins Auge: Seine strahlend weißen Zähne. Generell macht der US-Amerikaner einen frischen und gesunden Eindruck.

Was umso überraschender ist, weil der Filmheld in vergangenen Jahren tatsächlich so einige Baustellen in seinem Leben hatte. 2013 war beispielsweise bekannt geworden, dass Edward für ganze sechs Monate ins Gefängnis musste. Er hatte sich einer Ex-Freundin gegenüber gewalttätig verhalten – und musste dafür die Konsequenzen tragen.

