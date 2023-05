Nach Hollywood-Flucht: Amber Heard mit Tochter gesichtet

Amber Heard (37) scheint ihr neues Leben in vollen Zügen zu genießen! Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Aquaman-Darstellerin vorerst ihre Hollywood-Karriere auf Eis legt. Doch die Schauspielerin zieht sich nicht nur aus dem Filmbusiness zurück, sondern kehrt auch den USA den Rücken. Bereits seit einigen Wochen lebt sie nun schon gemeinsam mit ihrer Tochter in Spanien. Jetzt wurde Amber mit der kleinen Oonagh in Madrid gesichtet.

Paparazzi lichteten die 37-Jährige und ihr Kind am Dienstag in einem Park in der spanischen Hauptstadt ab. Gelassen tollte die Blondine mit ihrer Tochter auf der Grünanlage herum und schien dabei völlig entspannt und sorgenfrei zu sein. Das zeigt auch ihr Look: Amber trug eine lässige Kombi aus einem schwarzen Top und einer locker sitzenden schwarzen Hose. Auf Make-up verzichtete der Filmstar.

Doch auch wenn Amber Hollywood den Rücken gekehrt hat, scheint sie noch immer den Ruhm zu genießen. Erst vor wenigen Tagen hatte die "Zombieland"-Darstellerin voller Freude Autogramme auf der Straße verteilt. Auf Bildern, die Page Six vorliegen, ist zu sehen, wie die Mutter einer Tochter sogar mit ihrem Fan für Fotos posiert hat.

MEGA Amber Heard, Mai 2023

MEGA Amber Heard mit ihrer Tochter Oonagh, 2023

MEGA Amber Heard, Schauspielerin

