Zwei Jahre Ehe: Matt Bolton und Colleen Reed ziehen zusammen

Colleen Reed (27) und Matt Bolton (29) wagen endlich den nächsten Schritt! Die beiden TV-Stars hatten sich im Juni 2021 im Rahmen der Netflix-Show Liebe macht blind das Jawort gegeben, ohne sich vorab zu kennen. Aus dem Heiratsexperiment wurde schnell Liebe. Noch immer sind die einstigen Kuppelshow-Kandidaten glücklich liiert. Wie Colleen jetzt verrät, wollen sie und Matt nun auch endlich zusammenziehen!

Im Podcast "Out of the Pods" berichtet die 27-Jährige, dass der Umzug in ein gemeinsames Zuhause bereits in den kommenden Wochen stattfinden soll. "Wir haben nicht die finanziellen Mittel, um etwas zu kaufen, aber wir werden in Dallas zur Miete wohnen und das gibt uns Zeit, das perfekte Haus für uns zu finden", plaudert Colleen aus. Doch eine große Umstellung wird es für die beiden nicht, denn Matt lebe bereits die meiste Zeit bei ihr. "Ich glaube, er ist im vergangenen Monat nicht ein einziges Mal in seine Wohnung gegangen", erzählt die Reality-TV-Bekanntheit.

Sorgen, dass das Zusammenleben mit dem 29-Jährigen schwierig wird, mache sie sich daher nicht. "Ich meine, wenn ich mit diesem Mann in einem kleinen Appartement leben kann, dann kann ich mit ihm überall leben, weil ich in diesen vier Wänden nicht von ihm wegkomme", scherzt Colleen. Doch warum kommt es erst jetzt zu diesem Schritt? Wie der TV-Star erklärt, haben sich beide nach der schnellen Hochzeit erst mal noch besser kennenlernen wollen.

Anzeige

Instagram / jellybean.colleen Matt Bolton und Colleen Reed, ""Liebe macht blind"-Stars

Anzeige

Instagram / jellybean.colleen Matt Bolton und Colleen Reed, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / jellybean.colleen Matt Bolton und Colleen Reed 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de