"Love Is Blind"-Colleen Reed und Matt lassen sich scheiden

Alles aus und vorbei zwischen Colleen Reed (29) und Matt Bolton (31)! Die zwei Realitystars, bekannt aus der dritten Staffel von "Liebe macht blind", haben offiziell ihre Trennung bekannt gegeben. Nach fast vier Jahren Ehe teilte das Paar die Nachricht nun über Instagram mit: "Wir haben uns entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen." Beide betonten in ihrem Statement, dass sie bereits seit einiger Zeit getrennt leben und die Situation privat und respektvoll gehandhabt haben.

Während ihrer Beziehung mussten sich Colleen und Matt immer wieder mit Herausforderungen und den Folgen ihrer Teilnahme an der Show auseinandersetzen. Noch im April sprach die Influencerin im Interview mit UsWeekly offen darüber, dass der öffentliche Druck eine Challenge für sie war. Aber auch abseits der Kamera hatten sie ihre Baustellen: "Dann gibt es auch noch die alltäglichen Herausforderungen, die man in einer Beziehung und einer Ehe durchmacht. Mit allem, was dazugehört, ist es definitiv ein Druckkessel, also muss man einfach stark zu sich selbst und zu seiner Beziehung stehen", erklärte Colleen. Was letztendlich zu ihrer Trennung führte, gaben weder sie noch ihr Ex bisher bekannt.

Das Paar hatte sich in der Reality-TV-Show "Love Is Blind" ineinander verliebt, am Ende der Staffel geheiratet und war eines der wenigen, das auch nach den Dreharbeiten in der echten Welt zusammenblieb. Erst zwei Jahre nach ihrer TV-Hochzeit zogen die beiden zusammen – sie haben so lange gewartet, um sich gemeinsam ein Haus in Dallas zu kaufen. Auch über gemeinsame Kinder wurde nachgedacht. Vor allem Colleen schien einen großen Babywunsch gehabt zu haben. Doch mit Matt wird sie sich diesen Traum nun nicht mehr erfüllen können.

Instagram / jellybean.colleen Matt Bolton und Colleen Reed, Reality-TV-Stars

Patrick Wymore/Netflix © 2022 Matt Bolton und Colleen Reed, "Liebe macht blind"-Kandidaten

