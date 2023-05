Zwischen Tom und Bill Kaulitz entfachte auf Tour ein Streit!

Es flogen wohl fast die Fetzen! Bill (33) und Tom Kaulitz (33) befinden sich derzeit mit ihrer Band Tokio Hotel auf Tour. Im Rahmen dessen sind die insgesamt vier Gruppenmitglieder im Tourbus durch ganz Europa unterwegs – und sitzen für viele Stunden auf engstem Raum aufeinander. Dass es da hin und wieder mal zu Kriselmomenten kommt, dürfte wohl niemanden wundern. Doch die Kaulitz-Twins schildern: Eine bestimmte Situation eskalierte vor Kurzem völlig!

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills –Senf aus Hollywood" erklärt Tom den Zuhörern: "Bill und ich haben uns gestritten – aber so richtig!" Er schildert, zum Streit komme es zwischen den beiden nur dann, wenn sie auf Tour sind. Die Twins gehen nicht darauf ein, was genau vorfiel. Doch Bills Bruder schildert: "Ich hätte gern zwischendurch mal einen Raum für mich, sodass ich mal richtig durchatmen kann. Es ist immer so eng." Auch erwarte der Mann von Heidi Klum (49) hin und wieder Verständnis, wenn jemand im Team Angst vor etwas hat. Er äußert: "Da bringt man dann nicht noch zehn vorwurfsvolle Sprüche mit sich!"

Bill zeigt daraufhin mehr oder weniger Verständnis. Doch der "Bad Love"-Interpret schwebt in dem Moment vielleicht bereits wieder auf Wolke sieben. Im Podcast erzählt der Sänger nämlich davon, dass ein hübscher Fremder ihn in Barcelona angesprochen habe. Bill zeigt sich erfreut: "'Wow!', dachte ich mir. Gut sah der aus! Ganz, ganz hübscher Typ!"

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker

Getty Images Bill und Tom Kaulitz während eines Events

Getty Images Bill und Tom Kaulitz auf dem Red Carpet

