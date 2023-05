Etwa doch verlobt? Naomi Watts mit dickem Klunker gesichtet

Läuten bei den beiden bald die Hochzeitsglocken? Seit 2017 ist Naomi Watts (54) mit ihrem Schauspielkollegen Billy Crudup zusammen. Die beiden hatten sich bei gemeinsamen Dreharbeiten kennengelernt – und es funkte auf Anhieb. Sein Privatleben behält das Paar gerne für sich – dennoch scheinen sie auch nach sechs Jahren immer noch sehr glücklich zu sein. Zuletzt wurde Naomi mit einem Diamantring gesehen und die Gerüchteküche brodelte. Nun wurde die Blondine erneut mit einem dicken Klunker abgelichtet.

Die Schauspielerin wurde am Dienstag bei einem Spaziergang durch das Viertel Tribeca in New York City gesichtet, wo sie einen funkelnden Diamanten an ihrem Ringfinger trug. Der TV-Star trug einen camelfarbenen Blazer und eine High-Waisted-Jeans, als er mit seinem Hund spazieren ging und ein paar Lebensmittel einkaufte. Naomi trug ihre kurzen blonden Locken offen, dazu eine schicke, beigefarbene Sonnenbrille und Sandalen.

So offen zeigt Naomi den Ring selten. Vor einem Event posierte die Beauty für die Fotografen so, dass der Ringfinger des Hollywoodstars nicht zu sehen war. Später auf der Bühne hatte das Versteckspiel dann ein Ende: Als Naomi sich mit Elisa Lipsky-Karasz unterhielt, konnte man ihren Verlobungsring dennoch sehen.

Getty Images Billy Crudup und Naomi Watts bei den SAG Awards 2022

Actionpress / Backgrid Naomi Watts, Mai 2023

Actionpress / Backgrid Naomi Watts, Schauspielerin

