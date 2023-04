Verdächtiger Klunker: Hat Naomi Watts sich etwa verlobt?

Haben die beiden Turteltauben etwa den nächsten Schritt gewagt? Seit 2017 ist Naomi Watts (54) mit ihrem Schauspielkollegen Billy Crudup liiert – die beiden hatten sich bei gemeinsamen Dreharbeiten kennen und lieben gelernt. Über ihre Beziehung ist kaum etwas bekannt, doch die beiden sind offenbar auch nach sechs Jahren immer noch sehr glücklich. 2022 gaben die Hollywoodstars ihr niedliches Red-Carpet-Debüt. Kann es sein, dass sich die beiden nun verlobt haben?

Paparazzi lichteten Naomi am Donnerstag in New York bei einem Spaziergang mit ihrem Hund ab – doch der Bummel an sich ist dabei gar nicht so spannend. Doch was die 54-Jährige an ihrem Ringfinger trägt, schon eher. Denn die Blondine zeigt sich mit einem auffälligen Diamantring. Stellte ihr Billy damit etwa die Fragen aller Fragen?

Sollten sich die "The Impossible"-Bekanntheit und ihr Partner tatsächlich verlobt haben, wäre es die erste Ehe für sie. Denn vor den Traualtar trat Naomi bisher noch nie. Dafür datete sie aber schon einige Berühmtheiten: Beispielsweise war sie von 2002 bis 2004 mit Heath Ledger (✝28) liiert.

Ulices Ramales / BACKGRID / ActionPress Naomi Watts im April 2023

Getty Images Billy Crudup und Naomi Watts im Dezember 2022

Getty Images Naomi Watts im März 2023

