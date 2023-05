"Full House"-Cast erinnert an verstorbenen Co-Star Bob Saget

Er bleibt unvergessen! Der US-amerikanische Schauspieler und Comedian Bob Saget (✝65) verstarb Anfang des vergangenen Jahres völlig überraschend. Er war vermutlich einer Kopfverletzung erlegen und wurde leblos in einem Hotelzimmer aufgefunden. Am Mittwoch wäre der Familienvater 67 Jahre alt geworden und seine Frau Kelly Rizzo widmete ihrem Liebsten via Social Media rührende Worte. Auch seine Co-Stars aus der beliebten Sitcom Full House erinnern nun an Bob!

John Stamos (59) teilt via Instagram einen Clip, in welchem er und Bob während eines Comedy-Auftritts zu sehen sind. Den Beitrag untermalt er mit den Worten: "Alles Gute Bob! Es fühlt sich noch immer nicht real an, dass du nicht mehr hier bist. Ich dachte den ganzen Tag über an dich." Auch Dave Coulier (63) widmet dem Comedian rührende Worte. Er teilt ein Schwarz-Weiß-Bild von sich und Bob, auf welchem die beiden eine Zigarre rauchen. Das sei eine große Leidenschaft des Schauspielers gewesen. Dave kommentiert den Post: "Alles Gute! Ich liebe dich."

Bobs Partnerin richtete sich zuvor bereits an ihren Liebsten: "Ich werde nie aufhören, mich wie die glücklichste Frau auf der Welt zu fühlen mit diesem besonderen Mann an der Seite." Es beruhige sie zu wissen, dass ihr Mann jede Minute auf diesem Planeten genossen habe und die Welt wohl zu einem besseren Ort machen wollte. "Ich feiere heute Bob mit seinem Lieblingsdrink", ergänzte die Bloggerin.

Getty Images Bob Saget und John Stamos im Jahr 2013

Getty Images Bob Saget und Dave Coulier im Jahr 2016

Getty Images Bob Saget und Kelly Rizzo während eines Events

