Bob Sagets Geburtstag: Frau Kelly widmet ihm rührende Worte

Der Schmerz sitzt noch immer sehr tief! Bob Saget (✝65) verstarb Anfang vergangenen Jahres völlig unerwartet. Der Full House-Star wurde leblos in einem Hotelzimmer aufgefunden und war vermutlich einer Kopfverletzung erlegen. Für seine Frau Kelly Rizzo war der Tod ihres Liebsten nur schwer zu verkraften – nach wie vor hat die Bloggerin sehr zu kämpfen. Am gestrigen Tag wäre ihr Partner 67 Jahre alt geworden, und: Kelly erinnert mit rührenden Worten an Bob!

Via Instagram schreibt die 43-Jährige: "Ich werde nie aufhören, mich wie die glücklichste Frau auf der Welt zu fühlen mit diesem besonderen Mann an der Seite. Es beruhigt mich zu wissen, dass Bob jede Minute auf diesem Planeten genoss und die Welt zu einem besseren Ort machen wollte." Sie ruft ihre Follower dazu auf, ihre Liebsten stets wertzuschätzen. "Ich feiere heute Bob mit seinem Lieblingsdrink. Und ich hoffe, dass er da oben im Himmel auch feiert – mit einer riesigen Zigarre im Mund", führt die Blondine in ihrem Post weiter aus.

Auch an seinem ersten Todestag im Januar richtete die Influencerin rührende Worte an ihren Bob. Sie schrieb: "Er hat mein Leben allein dadurch verändert, dass er der Mensch war, der er war: kompliziert, brillant, mitfühlend [...] loyal und süß." Zudem äußerte Kelly, sie verdanke es dem Comedian, heute sie selbst zu sein.

Instagram / eattravelrock Bob Saget posierend am Strand

Getty Images Bob Saget im Dezember 2021

Instagram / eattravelrock Bob Saget und Kelly Rizzo

