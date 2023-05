Laura Papendick absolviert den letzten Job vor Babypause!

Für Laura Papendick (34) beginnt ein neuer Lebensabschnitt! Die Sport-Moderatorin erwartet aktuell ihr erstes Kind gemeinsam mit Alexander Hindersmann (34). Die Geburt ihres ersten kleinen Wunders können die Turteltauben gar nicht mehr erwarten und so lange kann es auch nicht mehr bis zur Entbindung dauern! Schon in einigen Wochen wird ihr Sohnemann zur Welt kommen. Laura verabschiedet sich jetzt endgültig in die Babypause!

"Ein letztes Mal... zumindest für mich heute. Ich freue mich auf meinen letzten Einsatz vor der Babypause", meldet die Fußballexpertin sich auf Instagram vom Spielfeldrand vor dem Europa-Leauge-Halbfinalspiel zwischen Leverkusen und Rom. In ihren lässigen Jeans und dem Blazer macht Laura hinter dem Mikrofon auch hochschwanger neben Lothar Matthäus (62) immer noch eine tolle Figur – ihr großer Babybauch ist allerdings längst nicht mehr zu übersehen.

Auch wenn die beiden der Geburt ihres Kindes entgegenfiebern und Laura ja jetzt Zeit hat, wollen sie sich nicht unter Druck setzen lassen – noch schnell heiraten vor der Geburt ist für die baldigen Eltern nicht drin. "Das jetzt noch 'schnell' zu machen, bevor der Kleine auf die Welt kommt, war für uns kein Grund. Alles zu seiner Zeit", stellte der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer klar.

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick mit Alexander Hindersmann, April 2023

Instagram / laurapapendick Laura Papendick im März 2023

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick und Alexander Hindersmann

