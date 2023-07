"Wir genießen": Laura Papendick meldet sich nach Geburt

Laura Papendick (34) meldet sich zu Wort! Die Moderatorin geht schon seit Sommer 2021 mit Alexander Hindersmann (34) durchs Leben. Im Februar hatten die Blondine und der ehemalige Bachelorette-Gewinner dann verkündet, ihren ersten Nachwuchs zu erwarten. Am Freitag war es dann endlich so weit und ihr Sohn erblickte das Licht der Welt. Inzwischen ist die dreiköpfige Familie wieder zu Hause. Und jetzt meldet sich auch Laura erstmals zu Wort!

"Mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin überglücklich", strahlt sie in ihrer Instagram-Story. "Wir genießen momentan einfach, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen", schwärmt die frisch gebackene Mutter weiter. Es sei ein unbeschreibliches Gefühl, einfach zu zweit ins Krankenhaus zu fahren. "Und zu dritt fährt man dann wieder nach Hause", freut sich Laura.

Auch Alexander meldete sich nach der Geburt bereits bei seinen Followern. "Die letzten Tage waren einfach so emotional. Ich bin einfach so glücklich. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen und es fühlt sich verdammt gut an", freute er sich. Dazu postete er ein Video, das ihn und seine Familie gemeinsam das Krankenhaus verließen.

Anzeige

Instagram / laurapapendick Laura Papendick und Alexander Hindersmann

Anzeige

Instagram / laurapapendick Laura Papendick und Alexander Hindersmann

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de