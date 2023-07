Traum erfüllt: Alex Hindersmann kann Vaterglück kaum fassen

Alexander Hindersmann (34) kommt im Leben jetzt richtig an. Vor zwei Tagen verkündeten der ehemalige Bachelorette-Gewinner und seine Partnerin Laura Papendick (34), dass ihr Sohn endlich auf der Welt ist. Der einstige Kuppelshow-Teilnehmer gab bereits bekannt, dass Mutter und Kind nach der Geburt wohlauf seien. Inzwischen ist das Paar mit seinem Nachwuchs wieder zu Hause. Jetzt teilt Alex seiner Community mit, wie es ihm gerade geht.

"Die letzten Tage waren einfach so emotional. Ich bin einfach so glücklich. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen und es fühlt sich verdammt gut an", konnte Alex auf Instagram nicht fassen, dass er endlich in der Paparolle aufgehen darf. Dazu postete der 34-Jährige ein Video, in dem zu sehen ist, wie er und Laura mit Baby das Krankenhaus verlassen. Die beiden machten bereits einen Spaziergang mit ihrem Sohn im Kinderwagen.

Den süßen Post kommentierte die frischgebackene Mama Laura mit "Meine Männer" und einem weißen Herz-Emoji. Fans freute es, dass Alex so offen über seine Gefühle nach der Geburt seines ersten Kindes spricht. "Ich weiß noch genau, wie es sich angefühlt hat, mit unserem ersten Kind aus dem Krankenhaus heimzufahren. Es ist so einzigartig", teilte ein User seine eigene Erfahrung.

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und sein Baby

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick und Alexander Hindersmann im Juli 2023

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick und Alexander Hindersmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de