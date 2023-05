Silvia Wollny gratuliert Sarafinas Zwillingen ganz emotional

Silvia Wollny (58) freut sich für ihre Zwillingsenkel! Sarafina Wollny (28), die Tochter des TV-Großfamilienoberhaupts, und ihr Mann Peter (30) sind im Mai 2021 zum ersten Mal Eltern geworden. Doch die Geburt war alles andere als leicht: Ihre Söhne Casey Maximilian (2) und Emory Maximilian (2) mussten per Not-Kaiserschnitt geholt werden – zehn Wochen zu früh. Heute feiern die zwei ihren zweiten Geburtstag. Vor dem Hintergrund der schwierigen Entbindung widmet Silvia den beiden nun rührende Worte.

"Happy Birthday an meine zwei Kämpferherze", schrieb die einstige Promi Big Brother-Gewinnerin in einem Instagram-Post. Sie könne sich noch genau daran erinnern, wie sie vor zwei Jahren um die Kleinen gebangt habe. "Ihr wart so klein, ihr habt gekämpft und habt es geschafft. Auch wenn ihr mir heute meinen letzten Nerv raubt, ihr zwei Chaoten, ich hab euch unendlich lieb und wünsche euch alles Gute zum Geburtstag", resümierte die 58-Jährige.

Sarafina haben die Worte ihrer Mutter offenbar sehr berührt. Die Influencerin teilte Silvias Beitrag in ihrer Story und kommentierte: "Du bist einfach die tollste Mama und Oma." Die Aussage versah sie mit einem Kuss- und einem weißen Herz-Emoji.

Instagram / wollnysilvia Sarafina Wollnys Söhne

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie, RTLZWEI Peter, Silvia und Sarafina Wollny

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter und ihren Söhnen Emory und Casey, März 2023

