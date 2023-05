Trennung von Hasan: Ekat Leonovas Mama ist nicht glücklich

Ekaterina Leonovas (36) Mama ist damit wohl nicht einverstanden. Seit einigen Wochen kursieren Gerüchte, dass die Profitänzerin mit ihrem Let's Dance-Partner Timon Krause (28) anbandeln soll. Zumindest löste sie vor wenigen Wochen die Verlobung mit ihrem nun mehr Ex Hasan Kivran. Doch eine ist mit der aktuellen Situation wohl gar nicht einverstanden: Ekats Mama soll wegen der Trennung ihrer Tochter sehr unglücklich sein.

Wie Bild erfahren haben will, soll Ekats Mutter die Trennung von Hasan für einen Fehler halten. Eine Quelle habe verraten, dass es hier vor allem um Geld gehe. Demnach sei ihre Mama Vera wohl der Meinung, dass man sich nicht von einem so reichen Mann wie Hasan trennen solle. Aber sie soll dennoch wollen, dass ihre Tochter glücklich ist und die gebürtige Russin habe wohl schon erzählt, dass Timon sie glücklich mache. Allerdings würde Ekat ihren Eltern auch nicht erzählen, wenn es in einer Beziehung Probleme gebe. Das sei laut dem Insider schon früher so gewesen.

Ein Problem kann das Gerücht sein, dass Timon möglicherweise gar nicht single ist. Er soll sich zwar von seiner langjährigen Partnerin getrennt haben, aber vor ein paar Tagen hatte ein Insider behauptet, dass das gar nicht passiert sei. "Er betrügt seine Verlobte mit Ekat – und umgekehrt", hatte dieser zu Bild gesagt. Der Mentalist sei nur kurzzeitig für die Show ausgezogen.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova (r.) und ihre Mama Vera

Getty Images Timon Krause und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2023

