Premiere in Cannes: Harrison Ford und Calista total verliebt

Harrison Ford (80) und seine Frau sind so verliebt wie an Tag eins. Der Hollywoodstar ist seit 2002 mit seiner Calista Flockhart (58) zusammen. Geheiratet haben die beiden dann 2010. Auf dem roten Teppich zeigen die beiden sich allerdings nur selten gemeinsam. Doch die Premiere seines letzten Indiana Jones-Films war ein Anlass, den sie zusammen besuchten: Harrison und Calista hielten auf dem Red Carpet sogar Händchen.

Beim Filmfestival in Cannes feierte der letzte Teil der Abenteuerreihe "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" seine Weltpremiere. Den Fotografen präsentierte Harrison sich im schicken Smoking und mit seiner Calista im Arm. Die 58-Jährige verzauberte neben ihrem Mann in einem eleganten schwarzen Kleid. Das Ehepaar wirkte richtig verliebt und posierte Hand in Hand. Bevor der Film losging, rührte das Festival Harrison dann noch zu Tränen, als ein Zusammenschnitt der Highlights seiner Karriere gezeigt wurde.

In Cannes fand nicht nur Harrisons letzte "Indiana Jones"-Premiere statt: Er bekam obendrein die Ehrenpalme verliehen. Der 80-Jährige bestätigte bereits, dass er in Zukunft nicht mehr in diese Rolle schlüpfen wird. Anfang des Monats hatte er aber auch offiziell gemacht, dass es keine weiteren Filme der Reihe mehr geben wird. "Es ist der letzte Film der Reihe und es ist das letzte Mal, dass ich diesen Charakter spiele", hatte er gegenüber Total Film erklärt.

Getty Images Harrison Ford, Schauspieler

Getty Images Calista Flockhart und Harrison Ford bei der "Indiana Jones"-Weltpremiere in Cannes

Getty Images Harrison Ford bei der Verleihung der Ehrenpalme von der Präsidentin der Filmfestspiele in Cannes

