Samira Klampfl macht Serkan Liebeserklärung zum Vatertag!

Samira Klampfl (29) könnte nicht glücklicher sein. 2021 hatte der Reality-TV-Star seinen aktuellen Partner Serkan Yavuz (30) in der Datingshow Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Nur kurz nach der Ausstrahlung der Sendung gab das Paar bereits bekannt, dass sie Eltern werden. Im Mai 2022 war es dann so weit: Die kleine Nova erblickte das Licht der Welt. Anlässlich des Vatertags macht Samira ihrem Liebsten nun eine süße Liebeserklärung.

"Ohne dich gäbe es unser Wunder nicht und dafür kann ich mich niemals genug bedanken", schreibt die 29-Jährige zu einem putzigen Schnappschuss von Serkan und ihrer gemeinsamen Tochter beim Schlafen. "Ich weiß, du gibst jeden Tag was du kannst und Nova lässt und wissen, was für ein glückliches Baby sie ist", schwärmt die Influencerin weiter. Der Kampf der Realitystars-Teilnehmer habe ihr das größte Geschenk ihres Lebens gemacht. "Danke Schatz, dass es euch gibt", fügt Samira ihrer Liebeserklärung am Ende hinzu.

Wie Serkan vor wenigen Wochen im Rahmen eines Q&A in seiner Instagram-Story verraten hatte, wolle er seiner Liebsten in Zukunft noch ein weiteres Geschenk machen. Doch bevor sich Baby Nummer zwei auf den Weg macht, wolle das Paar sein aktuelles Familienglück genießen. "Wir haben es jetzt nicht sofort vor, sondern konzentrieren uns auf Nova, weil wir gerade alles daran lieben", hatte er erklärt.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl mit ihrer Tochter an Silvester 2022

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova und ihrem Freund Serkan Yavuz

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl, Realitystars

