Cool! Neues Familienporträt von Samira Klampfl und Serkan

Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) sind stolze Eltern einer Tochter. Das Bachelor in Paradise-Traumpaar durfte im Mai vergangenen Jahres die kleine Nova Skye auf der Welt begrüßen. Ihre Tochter ist ihr ganzer Stolz. Inzwischen haben sich die drei auch gut an ihren gemeinsamen Alltag als Familie gewöhnt. Die Beziehung der Realitystars wird dadurch aber auch teilweise auf die Probe gestellt. Trotzdem sind Serkan und Samira froh über ihre Familie und teilen dies mit einem neuen Foto!

In einem aktuellen Beitrag auf Instagram posieren die TV-Bekanntheiten mit ihrem Mädchen, das entspannt in einem roten Kleidchen auf Serkans Arm sitzt. Dieser deutet mit seinem Finger in die Kamera – vermutlich um Nova darauf aufmerksam zu machen, wo sie hinschauen muss. Samira steht daneben und trägt ein schickes, schwarzes Kleid, welches gut zu Serkans Outfit passt. Das Babygirl sticht daher mit ihren weiß-roten Klamotten hervor. Ihr Gesicht ist mit einem roten Schmetterling überdeckt. "Wir präsentieren euch stolz die Familie", kommentierten die Eltern das Foto.

Die Fans loben das Influencerpärchen dafür, dass sie ihre Tochter verpixeln. "Ich finde es so toll, dass ihr die Kleine zensiert! Ihr habt euch zum Wohle des Kindes entschieden", äußert sich ein Fan. Außerdem finden sich viele Kommentare darüber, dass sie eine wunderschöne Familie abgeben sowie viele gute Wünsche für die Zukunft.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl mit ihrer Tochter an Silvester 2022

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im März 2023

