Wilde Rhythmen: So heftig wird Stray Kids' neues Album!

Die Fans können sich auf einen echten Ohrenschmaus gefasst machen. Die K-Pop-Gruppe Stray Kids hatte 2018 ihr Debüt mit dem Song "District 9" gegeben. Inzwischen zählt die Gruppe um Bang Chan (25), Lee Know, Seungmin, Hyunjin, Changbin, Han, Felix und I.N zu den erfolgreichsten in der südkoreanischen Musikszene. Im vergangenen Jahr feierten sie mit ihrem Album "Maxident" ihr Comeback. Und schon bringt Stray Kids neue Musik raus – diese scheint wohl wild zu werden!

Am 2. Juni soll das neue Album "5-Star" erscheinen. Und schon jetzt geben Stray Kids kleine Appetithäppchen auf die Songs und die dazugehörigen Musikvideos – auf insgesamt zwölf neue Lieder dürfen sich die Unterstützer freuen. Zu dem Album wurde auf YouTube bereits der erste Trailer veröffentlicht. Auch zu den Songs "DLC" und "Topline" gab es ebenfalls einen Vorgeschmack – gerade letzterer dürfte die Fans in Partylaune versetzt haben.

Derweil muss sich der Leader von Stray Kids allerdings Kritik stellen. Vor wenigen Tagen hatte sich Chan während seines Livestreams "Chan's Room" über die Manieren von anderen Kollegen beschwert. Auf Social Media waren viele überzeugt, dass der 25-Jährige dabei von der Girlgroup IVE gesprochen hatte. Inzwischen hat er sich für seine Aussagen entschuldigt.

Stray Kids im August 2022

Stray Kids im November 2022

Bang Chan, südkoreanischer Sänger und Produzent

