Gerüchte bestätigt: Jennifer Saro ist die neue Bachelorette!

Lange wurde darüber spekuliert, nun ist es offiziell: Jennifer Saro ist die neue Bachelorette! Über ihre Teilnahme an der beliebten Datingshow freut sich die Influencerin sehr. "Ich freue mich sehr, dass ich diese Rolle einnehmen darf und dass ich Frauen in derselben Position zeigen kann, dass man eine begehrenswerte Frau ist", äußerte sie gegenüber RTL. Ob sie in der Sendung ihre große Liebe finden wird, können die Zuschauer schon bald herausfinden.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de