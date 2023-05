Fans sind von neuer Bachelorette Jennifer Saro enttäuscht

Steht Jennifer Saro in der Gunst der Zuschauer? Die Influencerin ist Die Bachelorette 2023 und sucht im TV unter 20 Single-Männern nach ihrem Mister Right. Sie ist bereits seit fünf Jahren Single – zuletzt sei ihr nicht wirklich nach Dating zumute gewesen. Da sie vor einem Jahr Mutter geworden ist, habe sich das zunächst komisch für sie angefühlt. Doch jetzt ist Jennifer endlich bereit für einen neuen Mann an ihrer Seite. Die Fans muss sie aber wohl erst noch von sich überzeugen.

Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 19. Mai 2023, 10:25 Uhr] geht hervor, dass bisher nur wenige von Jennifer als neue Rosenverteilerin begeistert sind. Nur 6,7 Prozent der 1.072 Teilnehmer sind der Meinung: "Ich bin mir sicher, sie wird einen tollen Job machen." 93,3 Prozent hätten sich hingegen lieber ein unbekanntes Gesicht gewünscht. Schließlich waren die Bachelorettes der vergangenen Jahre vor ihrer Teilnahme ebenfalls schon prominent. Sharon Battiste (31) hatte vor ihrem Dating-Abenteuer bei Köln 50667 mitgespielt, Maxime Herbord (28) war beim Bachelor zu sehen und Melissa Damilia (27) hatte bereits bei Love Island geflirtet.

Ein ähnliches Meinungsbild spiegelt sich in den Kommentaren eines RTL-Beitrags auf Instagram wieder. "Wieder jemand, der nur Reichweite generieren will", vermutete ein User. Ein anderer schlug vor, mal jemanden zu nehmen, der nicht auf Social Media bekannt sei: "Die wollen doch nur mehr Fame. Das bestätigt sich schon durch ihre Aussagen, dass sie nicht zwingend einen Mann sucht, als 'unabhängige Frau', aber dann teilnimmt."

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, "Die Bachelorette" 2023

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, "Krass Klassenfahrt"-Star

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro bei "Die Bachelorette" 2023

