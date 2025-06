Nach Keksi: Ist Jennifer Saro bereit für ein zweites Kind?

Jennifer Saro (29) sprach in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram offen darüber, ob sie sich ein weiteres Kind vorstellen könne. Die Influencerin, die bereits den zweijährigen Sohn Keks hat, erklärte, dass dies derzeit für sie keine Option sei: "Nee, grad im Moment absolut nicht. Also, ich möchte ja unbedingt mindestens noch ein Kind, aber ich will noch abwarten, bis Keks laufen kann und mich vielleicht auch ein bisschen besser versteht, wenn ich ihm Dinge erkläre." Keks, der am Prader-Willi-Syndrom leidet, benötigt aufgrund seiner Behinderung besondere Aufmerksamkeit. Neben den Bedürfnissen ihres Sohnes ist Jennifer aktuell auch beruflich stark eingespannt und plant zusätzlich einen großen Schritt in ihrem Privatleben.

Jennifer steht nämlich kurz vor einem Umzug. Am 30. Juli will sie mit ihrem Freund Alexander Meyer (34) zusammenziehen und Berlin verlassen, um künftig in Dortmund zu leben. Auf Social Media verriet sie einige Details zu diesem neuen Kapitel. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, da nicht nur der Umzug, sondern auch die Neugestaltung des Familienalltags gut organisiert sein will. Für Jennifer beginnt somit eine intensive Zeit des Aufbaus und der Neuausrichtung, bevor sie möglicherweise erneut über Nachwuchs nachdenkt.

Der Umzug zu Alexander ist nicht nur ein wichtiger Schritt für Jennifer, sondern auch für ihren Sohn. Bereits zuvor schilderte Jennifer, wie wichtig die Wahl der passenden Kita für Keks ist, der besondere Bedürfnisse hat. Vor allem bleibt die Sorge, eine Einrichtung zu finden, die auf die besonderen Anforderungen im Umgang mit dem Prader-Willi-Syndrom eingehen kann. "Haben heute noch mal einen Termin, um eine Kita anzuschauen. Glaube, das ist jetzt die vierte in Dortmund, aber durch den besonderen Bedarf, vor allem was Essen angeht, ist es wirklich schwer, etwas zu finden", schilderte die 29-Jährige vor wenigen Wochen auf Social Media.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro in Wien, November 2024

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und Alexander Meyer im Juni 2025