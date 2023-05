Schon wieder: Khloé Kardashian zeigt sich mit ihrem Söhnchen

Khloé Kardashian (38) posiert wieder mit ihrem Baby. Mithilfe einer Leihmutter sind die TV-Bekanntheit und ihr Partner Tristan Thompson (32) im August 2022 zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihren kleinen Sohn hielt sie nach der Geburt lange aus der Öffentlichkeit raus und zeigte ihn auch nicht im Netz. Doch nun werden die Bilder mit ihrem Baby immer häufiger: Khloé teilt wieder in Foto mit ihrem Sohn auf dem Arm.

Bei Instagram zeigt Khloé sich jetzt ein weiteres Mal mit ihrem Spross. Der Kleine dreht sich zwar von der Kamera weg, sodass sein Gesicht nicht zu sehen ist, aber mit seinen niedlichen Locken dürfte er die Fans seiner Mama dennoch verzücken. Und die 38-Jährige genehmigte sich noch einen Spaß auf Kosten ihrer Schwester Kim (42). Zu einer stylishen Fetzenjeans trägt sie ein T-Shirt, auf dem Kim mit einem lustigen, überraschten Gesichtsausdruck zu sehen ist. Darunter steht der Spruch: "Kriegt euren verdammten Hintern hoch und arbeitet."

Viele Details zu Khloé Baby sind bisher aber trotzdem noch nicht bekannt. Auch den Namen verriet sie bisher nicht. Allerdings plauderte ein Insider bereits aus, wie er heißen könnte. "Letztlich entschied sie sich für Tatum Robert, was zu den Namen von Tristan und True (5) passt, die beide mit T beginnen", meinte die Quelle zu The Mirror. Ob das wirklich sein Name ist, bestätigte Khloé aber nicht.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihr Baby

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im März 2023

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Kids im Jahr 2023

