Trotz Fehlgeburt: "Let's Dance"-Ende macht Renata Lusin froh

Für Renata Lusin (35) war der Abschluss trotz allem schön. Die Profitänzerin fehlte in dieser Staffel von Let's Dance – und das aus gutem Grund: Sie verkündete in der Show, dass sie Nachwuchs erwartet. Doch wenig später folgte der Schock. Die gebürtige Russin verlor ihr Baby. Trotzdem unterstützte sie ihren Ehemann Valentin (36) beim Tanzen mit Anna Ermakova (23) und begleitete sie bis zum Sieg. Und über das Ende von "Let's Dance" ist Renata trotz allem glücklich.

Im Gespräch mit RTL reflektiert Renata diese "Let's Dance"-Staffel und wird dabei etwas nachdenklich. "Ich weiß nicht, was sich der liebe Gott gedacht hat. Ich glaube, alles passiert aus einem Sinn", meint sie. So auch ihre Fehlgeburt oder die Tatsache, dass sie Valentin nicht aktiv bei seinem Training mit Anna begleiten konnte. Und sie stellt fest: "Jetzt hat er gewonnen. Ich sage jetzt nicht, dass es so zum Besseren war, aber irgendwie ist das natürlich ein wunderschöner Abschluss."

Was Valentin bei "Let's Dance" diese Staffel leistete, macht Renata sogar richtig stolz. "Dieses Jahr erkenne ich meinen Mann kaum wieder. Eigentlich bin ich die Ehrgeizige und die Fleißige. Es ist aber unfassbar, was Valentin dieses Jahr macht", freute sie sich im Promiflash-Interview. Obwohl sie selbst nicht mitmachen konnte, fühle sie sich ihrem Partner sehr nahe. Und die Pause tue ihr am Ende sogar richtig gut.

Panama Pictures Renata und Valentin Lusin im April 2023 bei "Let's Dance"

Panama Pictures Valentin Lusin, Renata Lusin und Anna Ermakova bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Renata Lusin und Valentin Lusin bei der Premiere von "Totem"

