Wieder schwanger: Claire Holt macht Baby-News öffentlich

Claire Holts (34) Familie wächst! Bekannt geworden ist die Australierin durch die beliebte TV-Serie "H2O - Plötzlich Meerjungfrau". Später überzeugte die Schauspielerin als Vampirin in Vampire Diaries und dem entsprechenden Spin-off The Originals. Aber seit ein paar Jahren steht für sie ihre kleine Familie im Fokus. Mit ihrem Ehemann Andrew Joblon bekam die Beauty die zwei gemeinsamen Kinder James und Elle. Doch es kommt noch mehr Nachwuchs – Claire ist wieder schwanger!

Auf der Premiere ihres Films "Killers of the Flower Moon" in Cannes macht die Blondine ihre Schwangerschaft öffentlich. Der "H2O"-Star hält zärtlich seinen runden Bauch und grinst in die Kamera. Auf Instagram schreibt die Beauty zu den Fotos: "Ich und Nummer Drei." In ihrem fließenden grauen Kleid verzaubert Claire ihre Fans mit den zuckersüßen Neuigkeiten und legt dabei einen glamourösen Auftritt auf dem Red Carpet hin.

Auch prominente Stars sind verzückt von den Neuigkeiten. "Vampire Diaries"-Kolleginnen Candice Accola (36) und Nina Dobrev (34) feiern die erneute Schwangerschaft. Candice schreibt: "Yes, Momma! Glückwunsch!" Ebenso wie Nina: "Oh mein Gott, Claire! Yes! Glückwunsch!" Ashley Greene (36), Mandy Moore (39) und Katherine McNamara lassen ebenfalls ihre Glückwünsche da.

