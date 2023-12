Claire Holt teilt niedlichen Schnappschuss von Baby Ford!

Sie gibt süße Einblicke in das Mama-Dasein! Claire Holt (35) und Andrew Joblon waren im Jahr 2018 vor den Traualtar getreten. Ein Jahr später hatte ihr Sohn James das Licht der Welt erblickt. Lange war der Kleine allerdings nicht allein geblieben, so hatte er sich 2020 über eine kleine Schwester freuen dürfen. Vor wenigen Wochen wuchs die Familie dann noch weiter: Die Vampire Diaries-Darstellerin wurde zum dritten Mal Mama. Nun postet Claire ein Foto ihres Schatzes!

Auf Instagram teilt die stolze Mama jetzt einen zuckersüßen Schnappschuss ihres jüngsten Sprösslings. Auf dem Schwarz-weiß Foto ist zu sehen, wie ihr kleiner Engel auf ihren Beinen liegt und schläft. Dabei hat er die Arme weit von sich gestreckt und scheint sich auf dem Schoß seiner Mutter pudelwohl zu fühlen. Dazu schreibt die Australierin: "Ich weiß, dass ich ohne Ende über die Schwangerschaft geschimpft habe, aber ich kann nicht genug davon schwärmen, ein Baby zu haben."

Unter dem Beitrag tummeln sich zahlreiche begeisterte Kommentare: "Oh, ich könnte ihn aufessen, so süß ist er", schreibt eine Nutzerin. "Was für ein wunderschönes Baby. Ich wünsche ihm nur das Beste", schwärmt eine weitere. Und eine dritte Followerin kommentiert: "Oh mein Gott, ich liebe dieses Baby!"

Instagram / claireholt Claire Holts Baby Ford

Getty Images Claire Holt im Juni 2023

Getty Images Andrew Joblon und Claire Holt im November 2021

