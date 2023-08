Claire Holt setzt ihren Babybauch in engem Kleid in Szene!

Sie präsentiert stolz ihre Körpermitte! Beim Besuch der Filmfestspiele in Cannes hatte Claire Holt (35) ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. In einem silbernen Kleid hatte sie bereits dort ihre kleine Babykugel betont. Mit ihrem Ehemann Andrew Joblon hat die Beauty bereits zwei Kinder – Baby Nummer drei dürfte auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ihren runden Bauch setzte Claire nun in einem figurbetonten Dress in Szene.

Auf Fotos, die Daily Mail Celebrity vorliegen, ist der Vampire Diaries-Star vor wenigen Tagen in Hollywood unterwegs. Beim Spazieren streichelt sie ihren Babybauch, den sie in ein enges schwarzes Kleid gehüllt zur Schau stellt. Dazu kombiniert sie silbernen Schmuck, der an ihrem Hals funkelt.

Claire zeigt ihren Babybauch gerne mal auf dem roten Teppich. Wie auch bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft in Cannes, setzte sie diesen auch bei der Premiere des Comedy-Thrillers "Based on a true Story" gekonnt in Szene. Vor rund zwei Monaten präsentierte sie dort ihre Babykugel in einem weißen Kleid.

Anzeige

Instagram / claireholt Claire Holt mit ihren Kindern im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Claire Holt mit Ehemann Andrew Joblon in Miami

Anzeige

Getty Images Claire Holt im Juni 2023

Anzeige

Denkt ihr, Claire wird ihren Babybauch noch häufiger zeigen? Ja, ganz bestimmt! Ich weiß nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de