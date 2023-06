Claire Holt präsentiert ihren Babybauch auf dem Red Carpet!

Claire Holt (34) lässt den roten Teppich mit ihrem Babyglück strahlen! Die Schauspielerin wurde vor knapp zwanzig Jahren im Rahmen der beliebten TV-Serie "H2O - Plötzlich Meerjungfrau" weltberühmt. Später überzeugte die Blondine als Vampirin in Vampire Diaries und dem darauffolgenden Spin-off The Originals. Seit ein paar Jahren steht für sie jedoch ihre kleine Familie im Fokus. Mit ihrem Ehemann Andrew Joblon bekam die Beauty die zwei gemeinsamen Kinder James und Elle. Jetzt ist Claire erneut schwanger – ihren Babybauch präsentiert sie nun stolz auf dem roten Teppich!

Zu der Premiere des neuen Comedy-Thrillers "Based on a true Story" erschien gestern auch Claire! Für das Spektakel warf sich die Darstellerin sogar richtig in Schale und strahlte regelrecht! Sie trug ein enges weißes Kleid, welches ihren Babybauch perfekt in Szene setzte. Dazu kombinierte die Beauty eine funkelnde goldene Tasche und hatte sich die Fingernägel passend zum Kleid lackiert.

Erst vor wenigen Wochen hatte Claire bei der Premiere von "Killers of the Flower Moon" in Cannes ihre erneute Schwangerschaft öffentlich gemacht. Auf Instagram hatte die gebürtige Australierin Bilder des Events geteilt und dazu geschrieben: "Ich und Nummer drei."

Getty Images Claire Holt, Schauspielerin

Getty Images Claire Holt im Juni 2023

Instagram / claireholt Andrew Joblon und Claire Holt mit ihren beiden Kids

