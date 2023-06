Ganz unspektakulär: Claire Holt verrät das Babygeschlecht!

Claire Holt (34) gibt ein weiteres Detail zu ihrer Schwangerschaft preis! Erst vor wenigen Wochen hatte die Vampire Diaries-Darstellerin für eine süße Überraschung gesorgt. Beim Besuch der Filmfestspiele in Cannes hatte die Schauspielerin bekannt gegeben, dass sie schwanger ist. In einem silbernen Kleid hatte sie stolz ihre kleine Babykugel präsentiert. Jetzt verriet Claire, welches Geschlecht ihr noch ungeborenes Kind hat!

Auf Instagram teilte die 34-Jährige einen süßen Schnappschuss, auf dem sie ihren wachsenden Babybauch zeigt. "Junge", schrieb sie dazu und verkündete damit, dass ihre Familie nach Sohn James und Töchterchen Elle wieder männlichen Zuwachs bekommt. Die Fans des Serienstars sind außer sich vor Freude. "Ich wusste, dass Elle das einzige Mädchen bleiben wird", kommentierte ein Follower die Verkündung.

Doch auch wenn sich Claire über ihre erneute Schwangerschaft freut, konnte sie diese zu Beginn offenbar nicht in vollen Zügen genießen. "Ich habe mir nie erlaubt, mich zu sehr zu freuen, als ob mich das irgendwie vor dem Schmerz schützen würde, wenn etwas nicht in Ordnung wäre", verriet sie in ihrem Blog Corner by Claire und erinnerte an ihre vorausgegangene Fehlgeburt.

Claire Holt im Juni 2023

Claire Holt im Mai, 2023

Claire Holt bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

