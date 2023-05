"Immer noch heiß": Das Kompliment überraschte Harrison Ford

Damit hat Harrison Ford (80) nicht gerechnet. Der Schauspieler ist in Hollywood eine absolute Größe. Seine Rollen in Indiana Jones und Star Wars sind für die Fans legendär und absolut ikonisch. In Cannes feierte er jetzt seine letzte "Indiana Jones"-Premiere und seinen letzten Auftritt als Peitschen schwingender Archäologe. Doch seine Rolle als Frauenschwarm hat er offenbar immer noch – und das Kompliment einer Journalistin machte Harrison richtig sprachlos.

Zusammen mit seinen Kollegen Mads Mikkelsen (57) und Phoebe Waller-Bridge (37) gab Harrison eine Pressekonferenz zu seinem Film. Wie The Mirror berichtet, stellte eine Reporterin nicht nur eine Frage, sondern schmeichelte ihm auch überraschend: "Hören Sie, ich finde Sie immer noch heiß und wir waren begeistert, als Sie in der zweiten Szene Ihr Hemd auszogen." Ihr Kompliment brachte den ganzen Saal und die Hollywoodstars zum Lachen. Harrison schien davon gerührt und er geriet kurz ins Stottern. "Sehen Sie, ich wurde... Ich bin mit diesem Körper gesegnet worden", scherzte er dann.

Die Premiere seines letzten "Indiana Jones" war für Harrison wohl eine sehr emotionale Angelegenheit. Nachdem er am Donnerstag erst über den roten Teppich gelaufen war, sollte der Film endlich gezeigt werden. Bevor es losging, überraschte das Festival ihn aber noch mit einem Zusammenschnitt der Highlights seiner Karriere. Dabei waren ihm sogar die Tränen gekommen: "Ich bin sehr bewegt hiervon."

Getty Images Harrison Ford bei der Verleihung der Ehrenpalme von der Präsidentin der Filmfestspiele in Cannes

Getty Images Harrison Ford bei der "Indiana Jones und das Rad des Schicksals"-Premiere

Getty Images Harrison Ford und Ethann Isidore bei der "Indiana Jones und das Rad des Schicksals"-Premiere

