"Indiana Jones"-Premiere: Harrison Ford zu Tränen gerührt!

Er verabschiedet sich von seinem geliebten Charakter! Seit mehr als vierzig Jahren begeistert Harrison Ford (80) als schatzsuchender Archäologe Indiana Jones in der gleichnamigen Filmreihe Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Für den fünften Teil "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" schlüpfte der Schauspieler ein letztes Mal in seine ikonische Rolle. Bei den Filmfestspielen in Cannes feiert der Streifen nun Premiere – und dabei wird Harrison total emotional!

Wie unter anderem Variety berichtet, lief der 80-Jährige am vergangenen Donnerstag mit seinen Co-Stars über den roten Teppich der "Indiana Jones"-Premiere. Bevor der Film dann aber startete, wurde Harrison von einem rührenden Zusammenschnitt seiner größten Hits überrascht und bekam dafür minutenlange Standing Ovations. "Ich bin sehr bewegt hiervon", erklärte er den Zuschauern mit Tränen in den Augen: "Man sagt, wenn man kurz vor dem Tod steht, sieht man sein Leben vor seinen Augen vorbeiziehen, und ich habe gerade gesehen, wie mein Leben vor meinen Augen vorbeizieht. Ein großer Teil meines Lebens, aber nicht mein ganzes Leben."

Eine weitere Überraschung für Harrison: Er bekam noch bevor sein Film begann, die goldene Palme, die höchste Auszeichnung der Filmfestspiele, überreicht. Damit scheint er auch nicht gerechnet zu haben: "Ich danke euch für diese große Ehre."

