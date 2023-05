Kathrin verrät: Er sorgte für gute Laune bei "Let's Dance"!

Kathrin Menzinger (34) erklärt, woher die gute Laune kam! Im vergangenen Jahr gewann die Profitänzerin die Tanzshow Let's Dance mit ihrem Tanzpartner René Casselly (26). Dieses Jahr war für die gebürtige Wienerin früher Schluss. Sie landete mit Comedian Abdelkarim (41) auf dem 13. Platz. Im Finale bemerkte Juror Joachim Llambi (58), dass der Zusammenhalt unter den Tanzpaaren dieses Jahr sehr groß war. Im Promiflash-Interview verriet Kathrin, wer dafür ganz besonders verantwortlich war!

"Wir haben eine Gruppe mit allen Profis und Promis und Knossi (36) hat uns an den Trainingstagen dazu motiviert, Videos zu schicken, in denen wir zum Beispiel unseren Trainingstag in drei Worten beschreiben", gab Kathrin im Promiflash-Interview Einblick in die vergangenen Trainingswochen. "Dadurch war jeder tagtäglich involviert und wusste, was bei dem anderen abgeht. Wir sind ja in getrennten Städten, deswegen kriegt man im Normalfall nicht so viel voneinander mit", meinte die Tanzssportlerin.

Doch Knossi war nicht der einzige Grund, warum die Tanzpaare dieses Jahr so viel Spaß miteinander hatten. Das sei das erste Mal seit der Corona-Krise gewesen, dass eine Staffel genauso wie vor der Pandemie stattfinden konnte. "Jetzt hat man gemerkt, dass die Verbindung von allen viel inniger war als wir es die letzten Jahre gewohnt waren. [...] Das war dieses Jahr besonders schön, diese Normalität wieder zu spüren", weiß die 34-Jährige.

