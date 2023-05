Drei Ladys: Das sind die ersten "Bauer sucht Frau"-Singles

Die nächste Bauer sucht Frau-Staffel steht offenbar unter dem Motto "Frauenpower". Auch in diesem Jahr hoffen in der von Inka Bause (54) moderierten Kuppelshow einsame Farmer auf die große Liebe. Insgesamt sollen 15 Kandidaten an den Start gehen, die am Pfingstmontag vorgestellt werden. Fünf davon wurden jetzt schon bekannt gegeben: Drei von ihnen sind Frauen – so viele wie noch nie!

Laut einer RTL-Pressemitteilung ist in diesem Jahr unter anderem Alexandra dabei. Die Kuh- und Pferdehalterin ist nach dem Ende einer zehnjährigen Beziehung seit einem Jahr wieder Single. Der Traummann der 27-Jährigen sollte "unbedingt treu, witzig und schlau" sein. Die Zweite im Bunde ist Carolin. Auch sie möchte sich bei "Bauer sucht Frau" endlich verlieben – und ihren ersten Freund finden. "Ich bin weiblich, 26 Jahre alt und seit 26 Jahren Dauer-Single", scherzt die angehende Pferdewirtschaftsmeisterin. Stefanie hingegen hat schon ein Kind. Die 40-jährige Hobby-Bäuerin zieht ihre fünfjährige Tochter alleine groß und wünscht sich unbedingt weiteren Nachwuchs. Ihr Mister Right sollte aber nicht nur Kinder wollen, sondern auch selbstsicher sein. "Kein schüchterner, in sich gekehrter Mensch", fügt die Schleswig-Holsteinerin hinzu.

Mit Christoph geht in diesem Jahr der erste überwiegend vegan lebende Bauer seit Beginn der Sendung an den Start. Der 27-jährige Niedersachse beschreibt sich selbst als "voll Öko" und hofft, eine Frau zu finden, die veganen Kuchen backen könne. Ein großer Wunsch des hauptberuflichen Feuerwehrmannes ist es, eines Tages eine eigene Familie zu gründen. Neben Christoph engagiert sich auch Henrik in der Feuerwehr. Der 30-jährige Schleswig-Holsteiner sucht eine Dame, die unternehmungslustig und romantisch ist. Alter und Aussehen spielen für den Mutterkuhhalter kaum eine Rolle – abgesehen davon, dass seine Auserwählte lange Haare haben sollte.

